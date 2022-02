Calciomercato Napoli, Ancelotti vuole l’azzurro al Real Madrid

Notizia bomba dalla Spagna: secondo Fichajaes.com, portale iberico dedicato al calciomercato, il Real Madrid sarebbe molto interessato a David Ospina. L’estremo difensore colombiano è diventato, nel corso della stagione, il titolarissimo di Spalletti per difendere i pali del Napoli, ma è in scadenza di contratto a fine stagione e pare che la società di Florentino Perez abbia scelto lui come prima opzione per rimpiazzare Andriy Lunin come vice di Thibaut Courtois.

Il colombiano rappresenta una vera occasione a parametro zero e il Real sembra pensarci concretamente. Dopotutto, lo stesso Ospina aveva affermato, in una recente intervista, di voler esaminare tutte le possibili opzioni prima di scegliere cosa fare in merito al suo futuro. Una società come il Real Madrid fa gola a chiunque e, in Spagna, Ospina ritroverebbe Ancelotti, che lo ha già allenato durante il primo anno di entrambi a Napoli.