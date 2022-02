VIDEO | VIGILIA NAPOLI-INTER: LA CONFERENZA STAMPA COMPLETA DI LUCIANO SPALLETTI

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Inter che si giocherà domani alle 18:00 al Maradona. Il tecnico toscano non si tira indietro e presenta la gara come una vera sfida scudetto a tutti gli effetti. Ecco un estratto della conferenza:

“Nel momento in cui abbiamo avuto difficoltà siamo rimasti capaci e coscienti di mantenere la schiena dritta su quello che deve essere il nostro lavoro e comportamento. Riuscire a portare più punti possibile, dipende da quello che riesci a portare a casa giorno dopo giorno. Anche durante la settimana della Juventus, dove si diceva che la partita andasse rinviata, mi hanno fatto venire il desiderio di giocarla. E con questo desiderio, i miei giocatori hanno fatto una grande partita e un grande risultato. Vengo di conseguenza alla qualità dei giocatori e il valore delle persone che sono dietro ai calciatori: sotto questo punto di vista sono in una botte di ferro. È un gruppo fantastico che ha dimostrato di tenerci a questa maglia“.

