VIDEO – Ultras a colloquio con Insigne e Koulibaly!

Presso la sede del ritiro del Napoli, in vista della sfida contro l’Inter di domani, in questi minuti c’è stato un colloquio tra il gruppo organizzato degli Ultras ’72 e il capitano Lorenzo Insigne ed il comandante Kalidou Koulibaly.

I supporter azzurri hanno voluto mostrare tutta la propria vicinanza alla squadra in vista del big match di domani dello Stadio Diego Armando Maradona che potrebbe dire tanto sulla corsa scudetto.

I tifosi partenopei hanno prima parlato per una manciata di minuti con i due giocatori del Napoli e poi aperto uno striscione di incitamento verso la squadra con la scritta “Notte prima dell’esame”.

Come ben detto dagli ultras, domani sarà un vero e proprio esame per gli azzurri che si giocheranno una fetta importante del campionato e sicuramente il calore dei tifosi può aiutare la squadra in termini di motivazione e concentrazione.