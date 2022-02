Dal Comune annunciano: “Faremo il miglio azzurro allo stadio”. Di cosa si tratta

Emanuela Ferrante, assessore allo Sport del Comune di Napoli, è intervenuta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal. Di seguito le dichiarazioni dell’assessore Ferrante:

“La convenzione col Napoli per lo stadio Maradona? Non ho la delega per lo stadio, ma i dirigenti ed i nostri avvocati stanno lavorando con gli avvocati di De Laurentiis perchè teoricamente è prevista la possibilità di rimodulare le concessioni già esistenti con una contrazione dei ricavi. A cosa si arriverà ancora non so dirvi.

Stadio Maradona Napoli

STATUA MARADONA

La statua dello stadio Maradona? Non ci siamo ancora, il progetto è stato variato in parte: ci sono state osservazioni fatte per quanto riguarda l’accesso del pubblico, servono delle modifiche con aggiornamenti ai progetti che dovremo passare in Giunta per approvarli.

PALAZZETTO MARIO ARGENTO

Il palazzetto Mario Argento? Una impresa difficile, ci vogliono tanti soldi ed un impegno economico complicato per il Comune: sarebbe un progetto per la riqualificazione di tutta l’area, potrebbe essere una svolta per Fuorigrotta e Bagnoli. Stiamo lavorando sui progetti, ma sono complicati.

PARCHEGGI E “MIGLIO AZZURRO”

I parcheggi dello stadio? Col Napoli parliamo della struttura, costruita in contrasto con i permessi. Per ora cominceremo a fare il miglio azzurro, ristrutturando la discesa che porta agli spogliatoi dove di solito transitano i pullman delle squadre”.