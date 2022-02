Spalletti su Koulibaly: È diverso dagli altri, bisogna solo aspettare la formazione”

Domani, allo Stadio Maradona si terrà il big match tra Napoli e Inter. Nella consueta conferenza stampa alla vigilia della partita, Spalletti ha parlato della situazione legata a Kalidou Koulibaly, reduce dalla vittoria della Coppa d’Africa, e la cui presenza per domani è in dubbio. Di seguito un estratto della conferenza stampa del tecnico azzurro:

Kalidou Koulibaly Napoli

“Koulibaly giocherà? Mi sembra irrispettoso soprattutto per chi dovrebbe fargli posto se io dovessi scegliere di farlo entrare dal primo momento. È chiaro che Koulibaly è un calciatore differente, basta guardare quello che ha fatto nella finale quando ha vinto la Coppa. È andato a salutare gli avversari che hanno sbagliato i rigori.

È lo spessore dell’uomo, oltre che le qualità del calciatore ad essere differente. Mantengo però rispetto per chi lo ha sostituito in questo periodo di assenza. Dal mio punto di vista è facile perché tutto quello che faccio, va bene. Si aspetta domani per la formazione“.