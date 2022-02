Scoppia il caso all’Inter: pesanti accuse ad Handanovic!

Nonostante l’ottima stagione fin qui disputata dall’Inter, nello spogliatoio dei nerazzurri c’è qualche malumore. Si tratta di Ionut Radu, secondo portiere interista che lamenta uno scarso minutaggio e lo fa attraverso le parole del suo agente. Oscar Damiani, agente del giocatore, ai microfoni di Tuttosport ha dichiarato:

”Siamo delusi, noi ma soprattutto il ragazzo, che si allena sempre in modo ineccepibile. All’Inter gli fanno sempre i complimenti. In Coppa Italia contro la Roma avrebbe potuto giocare mostrando le sue qualità, ma non è stato così. Per me era logico e giusto che giocasse Radu.’‘

FOTO: Getty – Dumfries Radu Inter

Damiani ha poi aggiunto: “Il prossimo mese ci saranno tante partite. Dovesse infortunarsi Handanovic, avresti a disposizione un tesserato che ha giocato poco o niente. Continuo a pensare che avrebbe potuto lasciare spazio al suo secondo e non comportarsi come con Padelli, con cui era successa la stessa cosa. Vuol giocare sempre, da ex calciatore non lo capisco. Il suo mi pare un atteggiamento, tra virgolette, fuori dalla sportività”.