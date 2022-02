Fimmanò, avv. Salernitana: “Abbiamo il nostro Fabian Ruiz”

Durante Punto Nuovo Sport Show, programma in onda su Radio Punto Nuovo, Francesco Fimmanò, avvocato della Salernitana, è intervenuto parlando dei vari tei di attualità in casa granata.

La formazione allenata da Colantuono naviga in acque molto complicate, ma l’avvocato si è detto fiducioso che la Salernitana riesca a fare un buon finale di stagione, puntando, magari, anche alla salvezza.



Di seguito le dichiarazioni evidenziate dalla nostra redazione:

“Due rigori, di cui nessuno a favore dopo due perle di Verdi. Dispiace. Da tifoso del Napoli dico che i salernitani mi hanno stupefatto: una passione del genere l’ho vista solo a Bilbao. Quella fu la sconfitta del Napoli in cui mi sono divertito di più”.

“Sono molto fiducioso per la Salernitana, nonostante la distanza. Ci sono giocatori fortissimi, esploderanno. Si vedeva già Verdi fosse in forma, per cui ce l’aspettavamo. Ma non è l’unico. Bohinen ricorda Fabián Ruiz, Emerson anche è forte”.

“Colantuono in bilico? Ci giochiamo tutto, tutti sono in discussione. Quello dell’allenatore è un mestiere precario, anche a Napoli è stato esonerato uno come Ancelotti. Sono sciocchezze quelle riguardo l’addio di Colantuono. Sabatini è una persona serissima, figuriamoci se con la sua esperienza si mette a ragionare sugli allenatori mentre c’è la testa al campo. Allo stato attuale non c’è nulla“.