Costacurta sceglie il nerazzurro: “Per Napoli-Inter punto su di lui”

Alessandro Costacurta, importante opinionista di Sky, ha parlato del match di domani tra Napoli ed Inter e in particolare, ha espresso il proprio parare riguardo chi secondo lui, tra Sanchez e Lautaro, deve affiancare Dzeko dal primo minuto.

REGGIO NELL’EMILIA, ITALY – OCTOBER 02: Lautaro Martinez of FC Internazionale celebrates with Edin Dzeko after scoring his team second goal during the Serie A match between US Sassuolo v FC Internazionale at Mapei Stadium – Citta’ del Tricolore on October 02, 2021 in Reggio nell’Emilia, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

La scelta di Costacurta:

“In una gara così importante è difficile lasciare fuori Lautaro Martinez. Sia per una questione di gerarchie, ma anche perché potresti perderlo. Anche se meriterebbe di giocare Sanchez. Comincerei con Lautaro, non dico dandogli una ultima chance ma quasi. Da valutare come reagisce. Davanti ci sono altre sfide rilevanti, in caso di risposte negative, a quel punto penso sia giusto mettere entrambi sullo stesso piano eliminando ogni gerarchia”