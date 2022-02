Orsi sicuro: “Contro l’Inter ci sarà bisogno di Mario Rui”

Cresce sempre più l’attesa per il big match di sabato tra Napoli e Inter. Gli azzurri si trovano al secondo posto con un punto di svantaggio dai nerazzurri che hanno una partita in meno.

Mario Rui Napoli

Nel corso della trasmissione Giochiamo d’Anticipo, in onda su Canale 8, è intervenuto Fernando Orsi, ex calciatore, che ha analizzato un’interessate tema tattico che potrebbe risultare decisivo nella sfida per la testa del campionato.

Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Perché critichiamo sempre Mario Rui? Mario Rui è il terzino del Napoli che è al secondo posto con 16 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte. Ha dato il suo apporto e bisogna essere più clementi con lui. Non è che se Mario Rui sbaglia un passaggio bisogna crocifiggerlo. Contro l’Inter c’è bisogno di lui perché spinge e così può tenere lontano Dumfries che se arriva sul fondo diventa pericoloso”.