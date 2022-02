Gosens lancia la sfida: “Vogliamo vincere a tutti i costi”

L’Inter, prossima avversaria degli azzurri, nel mercato di riparazione ha rinforzato la fascia sinistra acquistando Robin Gosens dall’Atalanta. Il laterale mancino, ancora alle prese con dei problemi fisici, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Dazn.

Tra i tanti temi trattati, il tedesco ha parlato della sfida contro il Napoli e della lotta scudetto.

Robin Gosens Inter

Di seguito un estratto dell’intervista rilasciata da Robin Gosens:

“Napoli-Inter? Secondo me la chiave è fare il nostro gioco. La nostra qualità è sempre di giocare il nostro tipo di gioco, se siamo in grado di farlo anche a Napoli secondo me abbiamo buone chance di vincere sicuramente una partita fondamentale contro una diretta concorrente. Vogliamo vincere a tutti costi e secondo me le chance più grandi arrivano quando facciamo il nostro gioco.

Qual è il tuo sogno? Il primo sogno è di tornare in campo al più presto e ovviamente diventare un giocatore importante per l’Inter. Adesso ho l’ambizione e il sogno di fare il massimo con l’Inter, quindi da una parte a diventare un giocatore importante e poi a livello di nazionale ovviamente ci sta aspettando un Mondiale a fine anno a cui voglio partecipare. E per questo servono prestazioni importanti con l’Inter, sono due cose che sono legate. Questi sono i miei sogni per quest’anno.

Scudetto? Non l’ho detto perché alla fine sto sognando di diventare un giocatore importante, poi tutto il resto arriverà”.