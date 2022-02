Gianello sicuro: “De Laurentiis ha sempre dimostrato attaccamento alla maglia”

Aurelio De Laurentiis è il presidente del Napoli dall’ormai lontano 2004. Dopo l’incubo fallimento l’imprenditore ha acquistato la società, portandola dal baratro della Serie C al paradiso chiamato Champions League. Non tutto, però, è rose e fiori.

Una parte dei tifosi infatti è ostile al presidente, rimproverandogli poco attaccamento alla causa e pochi investimenti su top players. A tal proposito Matteo Gianello, ex portiere del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni a “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio. Di seguito le dichiarazioni dell’ex Napoli.

Napoli, De Laurentiis

“De Laurentiis ha sempre dimostrato attaccamento alla maglia ed al Napoli, facendo quadrare i conti e pensando a migliorare la squadra. Bezos a Napoli? Spero di no perché il Napoli è dei napoletani, quindi spero rimanga a loro”.

“La colpa e la verità stanno sempre nel mezzo. Non abbiamo la controprova sul fatto che De Laurentiis se avesse investito di più avrebbe vinto di più. In questi anni ha però dimostrato di essere una grande squadra: quando la Juve ha vinto lo Scudetto dopo la sconfitta per 0-1 con gol di Koulibaly, il Napoli aveva avuto la possibilità di vincerlo. Guarderei di più su una gestione positiva che ha portato il club ad alti livelli”.