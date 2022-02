VIDEO | VENEZIA-NAPOLI, in viaggio verso la laguna: il film

Questa volta abbiamo provato a catapultarvi direttamente nell’ultima trasferta degli azzurri in Veneto. In una splendida cornice come quella di #Venezia, il #Napoli ha vinto la sua ottava gara fuori casa in campionato, portandosi a un solo punto dall’Inter.

Sappiamo tutti com’è andata Venezia-Napoli ma abbiamo provato a regalarvi un contenuto diverso, particolare, che rispecchia i nostri giorni vissuti nella città lagunare con il nostro inviato Giuseppe Annarumma.

▶ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2RuoVkh

▶IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/ZygCPJt

» Twitch: http://bit.ly/3omqv2h

» Facebook: http://bit.ly/33H7ZKe

» Instagram: https://bit.ly/3iwyOa5

» Twitter: https://bit.ly/3iy6O5I