Vittoria Senegal: premio speciale per Koulibaly e compagni

Dopo lo storico successo in patria in una competizione ufficiale, in Senegal continuano i festeggiamenti. L’immagine del difensore azzurro, Kalidou Koulibaly, capitano della nazionale senegalese ad alzare la Coppa, resterà per sempre impressa nella mente del popolo africano per questa storica e attesa vittoria.

Senega Kalidou Koulibaly (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP) (Photo by CHARLY TRIBALLEAU/AFP via Getty Images)

I calciatori della Nazionale in patria sono diventati veri e propri eroi, e come segno di riconoscimento arrivano finalmente i premi squadra per il prestigioso traguardo conquistato. Il Presidente Macky Sall ha insignito i calciatori nell’ordine nazionale del leone. Ad ognuno poi sono stati donati due appezzamenti di terreno, uno di 200m² a Dakar e uno di 500m² a Diamniadio, e una somma di 75 mila euro.