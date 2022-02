Castorina svela: “Spalletti ci massacrava, fece una cosa che non dimenticherò mai”

Il Napoli Femminile torna a rincorrere con prepotenza la salvezza, soprattutto dopo l’importantissima vittoria di domenica sul campo della Fiorentina che ha portato le azzurre ad un solo punto dall’Empoli quartultimo. In occasione di questo momento positivo la redazione di SpazioNapoli ha intervistato proprio l’allenatore delle ragazze in maglia azzurra: mister Roberto Castorina, ex calciatore dell’Empoli di Spalletti tra le altre.

Castorina su Spalletti: “Mi ha insegnato tante cose. Ti resta impresso”

Roberto Castorina, allenatore del Napoli Femminile, ha raccontato degli aneddoti interessanti riguardanti Luciano Spalletti, che lo ha allenato quando giocava ad Empoli, ai microfoni di SpazioNapoli:

“Andai ad Empoli da giovanissimo, avevo 18-19 anni, entrai nello scambio Montella. Lui andò al Genoa e io feci il percorso inverso. Non feci bene quell’anno a causa mia, in particolare perché quell’anno facevo anche il militare e tornavo solo il venerdì e quindi mi allenavo con la squadra solo per fare la rifinitura. Mi ricordo bene di mister Spalletti, giocai 12-13 partite. Mi ha insegnato tantissime cose che non dimenticherò mai. Qualcosa di particolare? I movimenti, io ero un trequartista/attaccante esterno e lui mi diceva come muovermi. Del fatto che fosse un grande allenatore me ne resi conto qualche anno dopo, avendo esperienze con altri tecnici. Riusciva ad entrarti nella testa come pochi, la sua qualità più grande era quella della comunicazione. Lui è un ottimo comunicatore e sono convinto sia anche migliorato in questi anni. Mi insegnò movimenti che non avevo mai visto, curava tutto. Già era bravo al tempo e sono passati circa 25 anni, ora sarà migliorato all’ennesima potenza.

Com’era Spalletti all’interno dello spogliatoio? Nella preparazione era preciso, ci massacrava e si incazzava se non era così. Ci diceva ‘vi fidate di me? E allora dobbiamo andare a fare questo’. Ti convinceva, anche perché era una persona di carattere forte che ti guardava negli occhi e ti diceva francamente cosa andava e cosa no. Se doveva ricorrere allo scontro, il mister non ci pensava due volte e lo faceva. Caratterialmente era una persona molto forte, ti resta impresso“.