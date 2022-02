VIDEO | OSIMHEN, la promessa in caso di scudetto: sentito cosa farebbe!

Victor #Osimhen è tornato protagonista al match tra #Napoli e Venezia con un gran gol di testa su assist di Politano. Il nigeriano ha rilasciato una lunga intervista a La Repubblica, parlando di tantissimi argomenti.

Lei segue i rapper nigeriani.

“Ascolto Olamide e il giovane Lil-whisky. Mi danno la carica, ma non dopo la partita, quando ho bisogno di rilassarmi ascolto musica dance o soul. Io però non canto bene, ma giuro che se succede una certa cosa m’invento un nuovo ballo in campo. Una Victor-victory dance“.

Ecco, appunto, ci pensa?

“Mi piacerebbe vincere insieme: Napoli, il Napoli e io. Condividere un viaggio. Ma per lo scudetto devo essere molto di più di un individual player. Allora sì che mi darebbe proprio soddisfazione e trovo che per la città sarebbe strepitoso. Il calcio di Serie A lo trovo competitivo, ogni domenica c’è una squadra che può sbatterti fuori. Mi criticano perché sono permaloso, perché non lascio correre, né un’occasione né un commento, ma io sono felice solo se do il mio meglio, il calcio è il 97% della mia vita, e se qualche volta sui social eccedo, lo faccio solo perché cerco leggerezza. Sono un ragazzo di 23 anni, avrò pur diritto a non essere profondo“.

