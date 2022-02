Coppa Italia: i bookmakers sicuri, Inter super favorita

Milano, 8 febbraio 2022 – Il quarto di finale della Coppa Italia presenta delle entusiasmanti sfide tra sette delle prime otto squadre in classifica, con il Sassuolo nel ruolo di outsider. Se il campionato ha appena regalato uno spettacolare Inter-Milan, anche la Coppa Italia non vuole essere da meno e ci sono grandi possibilità, secondo le quote di StarCasinò, di un nuovo derby in semifinale, mentre Juventus e Atalanta continueranno a sfidarsi non solo per un posto in Champions ma anche per la qualificazione alla finale.

Si inizia oggi alle 21.00 a San Siro con Inter-Roma, un evento che vedrà José Mourinho ritornare nello stadio dove ha scritto la leggenda nerazzurra e che permetterà ai tifosi interisti di riabbracciare l’indimenticato allenatore. La squadra di Inzaghi ha una grande voglia di rivincita dopo la sconfitta nel derby e i favori del pronostico sono tutti in suo favore: la vittoria dell’Inter è data a 1,60 mentre sono più difficili sia il pareggio (4,00) che la vittoria giallorossa in trasferta (5,00).

Mercoledì sarà la volta di Milan-Lazio, ancora una volta la Scala del calcio farà da palcoscenico alla seconda semifinale di Coppa Italia: favoriti i rossoneri (1,85), forti anche dell’entusiasmo post-derby, mentre il successo degli uomini di Sarri è dato a 3,75 e il pareggio nei tempo regolamentari paga 4,00.

Giovedì sono in programma le ultime due sfide valide per l’accesso alle semifinali, si comincia alle 18.00 con la sfida Atalanta-Fiorentina. Entrambe le squadre devono far dimenticare le cadute casalinghe subite in campionato: favorita la Dea per il passaggio del turno (1,72), mentre il pareggio è dato a 4,00 e la vittoria esterna dei viola è a 4,33. Alle 21.00 scenderanno nel campo dello Stadium Juventus-Sassuolo: tutto facile per gli uomini di Allegri la cui vittoria paga 1,50, mentre appaiono difficilissimi sia il pareggio (4,00) che il successo della Fiorentina (4,33).

Le quote nel dettaglio:



Martedì 8 febbraio:

1,60 FC INTERNAZIONALE, 4,00 pareggio, 5,00 AS ROMA



Mercoledì 9 febbraio:

1,85 AC MILAN, 4,00 pareggio, 3,75 LAZIO



Giovedì 10 febbraio:

1,72 ATALANTA BC, 4,00 pareggio, 4,33 FIORENTINA

1,47 JUVENTUS, 4,50 PAREGGIO, 6,50 SASSUOLO