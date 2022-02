Inzaghi: “Avversari come il Napoli vanno affrontati in un solo modo”

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha commentato il trionfo della propria squadra ai microfoni di Canale 5, queste le sue parole:

“Penso che i ragazzi siano stati bravissimi. Non era una partita semplice, abbiamo tenuto il campo e meritato questa semifinale sapendo che venivamo da una brutta battuta d’arresto“.

Infortunio Bastoni? “Speriamo che per Bastoni non sia niente, i medici faranno gli esami e speriamo di non perderlo per troppo tempo perché è per noi un giocatore importante”.

Inzaghi Inter

Inzaghi: “Ecco come affrontare il Napoli”

Archiviata la gara di Coppa Italia, Simone Inzaghi mette nel mirino le prossime gare, a partire da quella di sabato contro il Napoli.

“Comandare la partita non è semplice ci stiamo riuscendo quasi sempre. Gli avversari sono forti, ci stanno momenti complicati nelle gare con Milan, Roma, Napoli e Liverpool ma vanno gestiti come abbiamo fatto oggi”.

(Sky Sport) Sfida al Napoli? “Andrà affrontata come ogni gara, tenendo il campo al meglio e consapevoli che avremo davanti una squadra forte, che ha tenuto tutti i migliori ed è una candidata al titolo“.

Perisic? “Da inizio anno sta avendo dei livelli altissimi, sono contento. Ma anche tutti i suoi compagni stanno giocando a questi livelli. Posso essere solo contento, abbiamo un cammino difficile ma volevamo questa semifinale con tutte le forze”.