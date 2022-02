Pistocchi e Ordine sicuri: il giocatore del Napoli decisivo per lo scudetto!

La partita in programma sabato tra Napoli e Inter comincia a scatenare chiacchiere e opinioni sul tema scudetto, e nel corso della trasmissione Il Bello del Calcio in diretta su Canale 8 sono intervenuti sulla questione Maurizio Pistocchi e Franco Ordine, entrambi giornalisti.

VENICE, ITALY – FEBRUARY 06: Victor Osimhen of Napoli celebrates after scoring his team’s opening goal during the Serie A match between Venezia FC and SSC Napoli at Stadio Pier Luigi Penzo on February 06, 2022 in Venice, Italy. (Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)

Pistocchi, Ordine e gli uomini scudetto

In studio è stato trattato anche il tema dei possibili uomini scudetto, regalando al pubblico due opinioni totalmente differenti.

Per Maurizio Pistocchi sarà un attaccante a fare la differenza più di altri: “Il giocatore decisivo per me può essere Victor Osimhen, che ha caratteristiche che tutti gli altri non hanno: il suo ritorno può diventare decisivo in chiave scudetto”.

Invece, per Franco Ordine l’uomo chiave gioca in difesa: “Il giocatore decisivo per lo scudetto del Napoli può essere Kalidou Koulibaly, che torna carico a pallettoni dalla vittoria in Coppa d’Africa e può fare la differenza”.