“Giocatori non convincenti, la Roma è più completa del Napoli”: l’hanno detto in diretta!

Il Napoli è tornato sempre più prepotente in lotta per il campionato, piazzandosi in vista della sfida all’Inter di sabato prossimo al secondo posto, ad un punto di distanza proprio dai nerazzurri. A Canale 8 durante la trasmissione Il Bello del Calcio è intervenuto Adriano Bacconi, collaboratore tecnico e opinionista, per commentare la stagione e la rosa degli azzurri.

VENICE, ITALY – FEBRUARY 06: Andrea Petagna of Napoli celebrates his team’s second goal during the Serie A match between Venezia FC and SSC Napoli at Stadio Pier Luigi Penzo on February 06, 2022 in Venice, Italy. (Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)

Bacconi duro sulla rosa del Napoli, critiche a Elmas e Jesus

Adriano Bacconi, poi, ha fatto dei commenti, con tanto di critiche, anche su alcuni elementi della rosa del Napoli:

“A inizio anno avevo detto che la Roma fosse più completa del Napoli. Sono convinto che la rosa degli azzurri sia corta, Spalletti ha fatto dei miracoli. Elmas e Juan Jesus non sono giocatori convincenti, i cambi veri ci sono solo davanti. Poi ha trovato Lobotka come giocatore funzionale per questa squadra, ma se il Napoli sta facendo bene lo deve all’organizzazione di gioco che ha dato Spalletti”.