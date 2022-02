Zanetti in conferenza: “Arriveranno partite più alla nostra portata però, il Napoli ha faticato a segnare”

L’allenatore del Venezia Paolo Zanetti ha parlato durante la conferenza stampa al termine del match contro il Napoli. Di seguito le parole:

“Venezia in zona retrocessione? Abbiamo una partita ancora da giocare a differenza delle altre. Probabilmente ci ad attribuire importanza ai dettagli. Oa inizia un girone importante e abbiamo dimostrato di poter combattere per un posto in Serie A. Non abbiamo mai pensato di salvarci senza difficoltà, il fatto di esser rientrati nel calderone ci può dare maggiore cattiveria.

Arriveranno partite più alla nostra portata, dove potremo battere gli avversari anche non al top. I giochi si stanno facendo importanti, le squadre che come obiettivo hanno lo scudetto vengono qui e danno tutto il meglio di loro. La differenza tecnica è enorme. Oggi abbiamo giocato una partita in modo ordinato ed il Napoli ha faticato a trovare soluzioni per segnare. Però in attacco noi siamo stati poco cattivi, abbiamo sbattuto contro il loro muro. Invece, contro certi tipi di avversari possiamo subire un gol dalle giocate di alcuni campioni.

Facciamo le cose per bene ma quando incontriamo alcune squadre di Serie A, comprendi i singoli calciatori contano tanto”.