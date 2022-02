Spalletti: “Vittoria importante, ma dobbiamo migliorare in un aspetto che riguarda Osimhen”

Al termine della vittoria sul Venezia, Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di DAZN, sottolineando l’importanza di aver portato a casa i tre punti col Venezia. La compagine lagunare si è dimostrata molto ostica con tutte le big e aver vinto al Penzo è un ottimo risultato in chiave classifica. Importante, poi, è stato anche il ritorno al gol di Victor Osimhen, che è tornato prepotentemente alla ribalta.

Queste le sue parole:

“Questa partita ci da una maturità superiore per pensare di poter raggiungere risultati importanti senza dover sperare che ci venga concesso qualcosa. Abbiamo la possibilità di fare buone partite e vincere contro qualsiasi avversario. Abbiamo portato a casa una partita importante e non facile. Noi vediamo le partite e i risultati ogni weekend e sappiamo che nulla è scontato.



“Dove può migliorare Osimhen? Lui ha grandi qualità e caratteristiche, siamo noi che dobbiamo metterlo in condizione di sfruttarle. Nel primo tempo non l’abbiamo fatto, giocando troppo la palla sui piedi. Quando loro si abbassavano diventava difficile trovare varchi. Se, prima che loro si abbassino, lo servi nello spazio il discorso cambia”.

“La gestione di Lobotka col rientro di Anguissa? Il fatto di avere tanti buoni giocatori è positivo e dobbiamo farli coesistere, ma non è avere questo più quello che dà un vantaggio. L’essenziale è essere tutti è più squadra. Bisogna fare le modifiche in base alle necessità, se ti serve un giocatore più fisico o uno con più qualità più avanti. Lobotka ha fatto dei passi da gigante, è quello che si carica la squadra sulle spalle“.

Sulla prossima partita contro l’Inter

Spalletti ha parlato anche dei recuperi in vista del big match del prossimo turno contro l’Inter, che può valere il primo posto in classifica.

“Scontro diretto con l’Inter? Noi abbiamo ancora dei calciatori da recuperare e avere una panchina più lunga è fondamentale. Con le cinque sostituzioni non si pensa più solo agli undici titolari, ma anche ai cambi da fare a partita in corso. Abbiamo tempo per preparare bene la partita. Il rientro di Koulibaly sarà decisivo anche a livello di spogliatoio, è una gran presenza. E poi servirà far fare un po’ di allenamento in più ad Ounas oltre che valutare le condizioni di Lozano. Da qui alla fine avremo bisogno di ogni elemento“.



“Zamparini? Tornare qui è stato suggestivo. L’atmosfera è simile a vent’anni fa. Zamparini poi è stato un po’ un talent scout, di calciatori come di allenatori. Faceva tutto con grande entusiasmo, amava tutto ciò che faceva e aveva un animo buono, aiutava sempre chi aveva bisogno. Con lui capivi subito con chi avevi a che fare.”