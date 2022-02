Ospina: “Il calcio mi ha dato tutto. Rinnovo? Vedremo”

Dopo la vittoria per 2-0 contro il Venezia, David Ospina è intervenuto a DAZN. Questo risultato gli è valso un traguardo molto importante: cento presenze con la porta inviolata. Ospina si è detto molto soddisfatto di ciò e della stagione che lui e il Napoli stanno portando avanti.

Ecco quanto evidenziato:

“Oggi è la tua centesima presenza senza subire gol. Sei il terzo sudamericano a riuscirci nei top 5 campionati europei“. “Non lo sapevo, sono felice della mia avventura europea. Dopo Francia e Inghilterra, ora continuo a lavorare anche in Italia perché nel calcio non bisogna fermarsi mai. Non voglio ancora ritirarmi, voglio vedere giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento. Il calcio mi ha dato tutto e voglio continuare.



“Il mister ha tanta fiducia in me. A fianco a me ho Alex (Meret, ndr) che ha tanta qualità. Quando sono tornato dalla Nazionale mi hanno chiesto come stessi, avevo perso qualche chilo, ma oggi mi sentivo benissimo e sono andato in campo“.

Ospina e il contratto in scadenza: trattativa ancora in stallo

L’estremo difensore colombiano ha parlato anche della questione rinnovo. Il suo contratto con il Napoli scadrà al termine della stagione e Ospina ha detto di voler valutare bene le varie opzioni.

“Rinnovo? Voglio approfittare di ogni opportunità che mi viene concessa qui. La cosa più importante è che la squadra vinca. Per il rinnovo vedremo più avanti, voglio prendere in considerazione ogni opzione“.