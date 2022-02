VIDEO | VENEZIA-NAPOLI | LA CONFERENZA STAMPA COMPLETA DI LUCIANO SPALLETTI

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Venezia, valida per la 24ª giornata di Serie A. Di seguito quanto evidenziato:

Spalletti sul momento della stagione

“Finito il mercato, con le quote millesimali come siamo messi? Mi sembra che l’Inter sia stata brava ad avere più quote degli altri. Qualcuna sembra averne meno, ma in realtà le altre sono suddivise in parti uguali. L’Inter mi sembra che abbia portato a casa la possibilità di stare più comoda degli altri”.

“Momento della stagione? Ci possono essere momenti dove può sembrare più difficile, anche per via dell’addizione delle partite che si giocano, ma qualsiasi scenario non deve cambiare niente per noi. Qualsiasi situazione di classifica non deve sbilanciarci: il Napoli deve fare il Napoli e cercare di vincere qualsiasi partita, è costruito per questo. Sarebbe fondamentale avere un numero di calciatori tale che ci permetta di giocare tutte queste gare ravvicinate. Ormai la normalità è giocare spesso, inutile sottolinearlo sempre. Il calcio è questo e va vissuto in maniera tranquilla, senza andare in apnea…” Guarda il video per il resto della conferenza.

