VIDEO | DAVID OSPINA A MUSO DURO CON IL TECNICO!

Soltanto nella giornata di ieri l’estremo difensore del Napoli, David Ospina, ha completato la seduta di allenamento per intero. Alcuni problemi legati a un’intossicazione ne hanno rallentato il suo ritorno dalla Colombia, dove le cose con le Nazionale non vanno nel migliore dei modi. Le ultime due sconfitte contro Perù e Argentina hanno rimesso tutto in discussione, compreso l’operato del Ct Reinaldo Rueda, che sta guidando la Colombia nel cammino verso il Qatar che, a questo punto, si complica. Secondo quanto si apprende da El Futbolero, il portiere e il commissario tecnico sarebbero ai ferri, date le ultime prestazioni. Situazione che sarebbe figlia anche di ruggini vecchie tra i due. Per questo – fa sapere la medesima fonte – il portiere ha ‘minacciato’ di non rispondere alle prossime convocazioni qualora Rueda fosse ancora sulla panchina della Nazionale sudamericana.

