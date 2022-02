Zielinski: “Ho già dimostrato di avere “cazzimma”, ho un messaggio per i tifosi”

Piotr Zielinski, centrocampista azzurro ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal. Il centrocampista polacco ha affrontato tanti temi caldi in casa Napoli, a partire dal match che aspetta gli azzurri contro il Venezia. Zielinski ha parlato anche della sua evoluzione come giocatore rispondendo ad alcune critiche che gli sono state fatte in passato.

Piotr Zielinski Napoli

Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“È la tua migliore stagione? Siamo a metà non lo posso dire. Spero che la mia migliore stagione lo sarà fino alla fine. Spalletti è un maestro, lo dobbiamo seguire fino in fondo.

Gennaio positivo? Si tutti lo temevano ma come dico sempre, abbiamo tanti giocatori forti e anche con le assenze, i sostituti hanno dato il loro contributo.

Domenica a Venezia, guai a pensare Inter? Ovvio, dobbiamo pensare solo a questa partita, il Venezia è avversario tosto e lo ha già dimostrato.

Dal girone d’andata il Napoli è cresciuto? Si è vero, siamo una grande squadra. Tanti giocatori forti che danno sempre una mano. Siamo in grado di toglierci delle soddisfazioni e dobbiamo crederci.

Nel giorno di Bologna-Napoli parti in treno da solo, senza ritiro e poi sei il migliore in campo. Raccontami. Tutti abbiamo fatto una grande partita, io volevo aiutare la squadra nel migliore dei modi. La società mi ha comunicato cosa dovevamo fare e io preferisco viaggiare in treno piuttosto che in aereo. È stata una bella partita.

Hai tirato fuori la cazzimma? Non credo solo quest’anno, l’ho dimostrato anche gli altri anni. Non sono d’accordo con chi dice che devo ancora tirarla fuori. Ho già dimostrato molto.

Febbraio che mese sarà? Molto bello, ci sono scontri diretti importanti ed impegni molto bello. Faremo di tutto per vincere più partite possibili per accontentare tifosi e anche noi stessi.

Sognate lo scudetto? Siamo un ottimo gruppo, dobbiamo crederci. È ancora lunga e faremo di tutto per realizzare i nostri sogni e quelli di tutti i napoletani.

Che partita sarà a Venezia? Non possiamo sottovalutare il Venezia, sono un’ottima squadra. Molte squadre hanno fatto fatica. Dobbiamo essere pronti per questa partita molto difficile, ma dobbiamo fare di tutto per vincere.

Sarà importante riavere Koulibaly e Anguissa? Siamo contenti che tornino ma dobbiamo è tutto dalla prossima partita ora ci focalizziamo su questa. Faccio un in bocca al lupo a Koulibaly che è in finale.

Avete bisogno di uno stadio pieno contro l’Inter? Fa certamente molto piacere, il supporto dei tifosi è molto importante per noi“.