Zerbin premiato come miglior giocatore del mese in Serie B

Il Napoli sarà orfano di Lorenzo Insigne nella prossima stagione. Il capitano azzurro, che non ha rinnovato il proprio contratto con i partenopei, giocherà a Toronto, in MLS. La società sta già cercando il sostituto adatto a rimpiazzare Lorenzinho.

Grazie alle ottime prestazioni di questa stagione, si è fatto il nome di Alessio Zerbin come possibile sostituto. Di proprietà del Napoli ma in prestito al Frosinone, in Serie B, Zerbin sta stupendo tutti. A testimonianza delle ottime qualità del ragazzo classe 1999 è arrivato il secondo premio come miglior giocatore del mese in Serie B. Di seguito il comunicato.

“In questa stagione, con la maglia del Frosinone, Alessio Zerbin ha iniziato subito titolare, senza sentire troppo il salto di categoria dalla Serie C. Si è preso una pausa a novembre, quando ha perso il posto in squadra per qualche partita, per poi esplodere definitivamente a cavallo tra 2021 e 2022. Tra dicembre e gennaio, nelle ultime 4 partite giocate, Zerbin ha segnato 5 gol, tra cui una doppietta nella partita contro la capolista Pisa, fuori casa. È soprattutto grazie a questa prestazione che Zerbin ha vinto il premio di Calciatore AIC di B di gennaio, superando nelle votazioni la bandiera del Pordenone Perisan, Hjulman e Maistro dell’Ascoli, autore di una doppietta in due minuti conto la Ternana.

Nel primo gol contro il Pisa Zerbin ha ricevuto all’ingresso esterno dell’area e la prima cosa che ha fatto è stata spostarla sull’esterno destro, qualche passetto a rientrare, testa alta, a giocare con le frazioni di tempo e spazio utili per fare la giocata classica di un esterno a piede invertito: il tiro a giro sul secondo palo. È il pezzo forte del suo repertorio, la giocata che cerca più spesso. Quando calpesta gli ultimi venticinque metri di campo lo fa già col corpo e i piedi inclinati verso la porta, col pensiero fisso al secondo palo.

L’intraprendenza di Zerbin è vitale per il Frosinone, che gioca sempre un vero riferimento offensivo ma con Camillo Ciano che si muove molto e che libera gli spazi per l’inserimento dei centrocampisti da dietro.

La squadra di Fabio Grosso viene da tre vittorie consecutive, ottenute tutte contro squadre di alta classifica – SPAL, Parma e Pisa – contro cui era sfavorita. Il tecnico chiede di rimanere coi piedi per terra, ma nel frattempo il Frosinone è risalito fino alla zona playoff”.