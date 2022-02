VIDEO | Calciomercato, presentata una maxi offerta per OSIMHEN!

Victor Osimhen, nonostante i tanti infortuni, ha dimostrato il suo valore in campo e per questo motivo è entrato nei radar dei top club europei. Secondo quanto riportato dalla testata Football Insider, l’attaccante nigeriano è finito nella lista dei desideri del Tottenham allenato da Antonio Conte. Le sue prestazioni avrebbero convinto la dirigenza degli Spurs a mobilitarsi per portare il centravanti azzurro a Londra. Una prima offerta è stata fatta già a gennaio, ma il Napoli ha prontamente rifiutato l’assalto al suo bomber. I tentativi del Tottenham non sarebbero finiti qui e tutto è rimandato alla prossima sessione di mercato.

