Venezia-Napoli, assente un centrocampista per i lagunari

La Serie A sta per ricominciare. Dopo la sosta che dura dal 23 gennaio le squadre sono ora pronte a tornare in campo. Il calciomercato ha regalato tanti colpi ad effetto ed ha permesso a tante società di rinforzarsi in vista della seconda parte di stagione.

Il Napoli scenderà in campo a Venezia, contro il Venezia, domenica alle ore 15:00. Partita ostica per gli azzurri su un campo decisamente sfavorevole. All’andata il Napoli si impose per 2-0 in virtù delle reti di Insigne ed Elmas, entrambe nel secondo tempo.

REGGIO NELL’EMILIA, ITALY – OCTOBER 23: Sofian Kiyine of Venezia FC reacts during the Serie A match between US Sassuolo and Venezia FC at Mapei Stadium – Citta’ del Tricolore on October 23, 2021 in Reggio nell’Emilia, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

In vista della sfida di domenica arrivano oggi brutte notizie per il Venezia. Stando a quanto riportato da TuttoMercatoWeb, infatti, i lagunari dovranno fare a meno di Sofian Kiyine. Il centrocampista ha dato forfait a causa di un problema muscolare.