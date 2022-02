Il Venezia scenderà in campo con il lutto al braccio contro il Napoli in memoria di Zamparini

Dopo la morte di Zamparini avvenuta lo scorso 1° febbraio 2022, il Venezia scenderà con il lutto al braccio in occasione della sfida contro il Napoli in programma domenica 6 febbraio alle ore 15.00 al Penzo di Venezia.

Inoltre, verrà osservato anche un minuto di silenzio in ricordo del presidente.

Zamparini è stato presidente dei lagunari dal 1987 al 2002 e in particolare, riuscì nella storica impresa di portare il Venezia in Serie A.

BELLUNO, ITALY – JULY 19: Maurizio Zamparini looks on during a training session at the US Citta’ di Palermo training camp on July 19, 2018 in Belluno, Italy. (Photo by Tullio M. Puglia/Getty Images)

L’allora patron del Venezia ingaggiò anche Luciano Spalletti come allenatore durante la stagione 1999/2000 tuttavia il tecnico toscano fu esonerato ad inizio novembre per poi essere richiamato sempre sulla panchina veneta nella stessa stagione ed essere esonerato definitivamente a febbraio 2000.

Dunque, sarà una partita anche molto emozionante per Spalletti che però non ha lasciato un buon ricordo in laguna.