Nainggolan sul rapporto tra Totti e Spalletti: “Si sentiva preso per il c***”

Il Napoli nel corso di questa stagione sta lottando per i vertici del campionato, dopo due stagioni vissute tra alti e bassi. L’obiettivo Champions sembra essere a portata di mano per gli azzurri, grazie soprattutto all’egregio lavoro di mister Spalletti.

Proprio di Spalletti ha parlato Radja Nainggolan, suo ex calciatore alla Roma, in un’intervista alla Repubblica. In particolare il centrocampista belga ha detto la sua sul burrascoso rapporto tra il tecnico azzurro e Francesco Totti. Di seguito le dichiarazioni.

“Sono neutrale. Totti non ha mai chiesto di giocare titolare, si sentiva preso in giro perché nel suo ultimo anno giocava 5 minuti sul 2-0. Mi sentirei anche io preso per il c**o. Ma non hanno mai litigato. Totti mi diceva che con lui aveva un rapporto splendido, si sentivano. Poi è finita, ma un tecnico deve fare le sue scelte”.