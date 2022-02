Tagliafico duro: “Sono deluso dall’Ajax, avevo un’occasione da non perdere”

Nicolas Tagliafico, terzino argentino dell’Ajax, è stato a lungo accostato al Napoli nel corso del mercato di gennaio. La trattativa non è mai davvero decollata a causa di un mancato accordo tra le società riguardo la formula del trasferimento. Sulle orme del classe ’92, però, non c’erano solo gli azzurri. Tagliafico era finito anche sul taccuino del Barcellona e il suo trasferimento sembrava vicinissimo.

NIcolas Tagliafico Ajax

A quattro giorni dalla fine del mercato, il terzino è tornato a parlare del suo mancato arrivo in terra catalana, rivelando il suo stato d’animo:

“In quattro anni all’Ajax ho giocato con la testa rotta, con gli occhiali protettivi, non mi sono mai tirato indietro. Adesso sono deluso. La società ha le sue ragioni, ma il trasferimento al Barcellona era un’occasione unica da non perdere“.