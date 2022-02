“Il Napoli non poteva prenderlo”, la rivelazione su un obiettivo di mercato

Stefano Capozucca, direttore sportivo del Cagliari, ha rilasciato un’intervista a L’Unione Sarda, in cui ha voluto fare chiarezza sulle voci di mercato attorno a Nahitan Nández. Queste le sue parole:

“Nandez è uno dei giocatori più forti del Cagliari: è ambizioso e credo voglia giocare nelle coppe europee. Lui non ha mai detto questo, però lo sappiamo.

FOTO: Getty – Cagliari Nandez

Juventus? Non è certo colpa del Cagliari se lui non è approdato in bianconero. Lui non era convinto di andare in prestito con diritto di riscatto, non voleva sentirsi sotto esame.

Napoli? Il club azzurro non è in grado di prenderlo“.