“Olivera come Theo Hernandez?”: risponde Borghi

Stefano Borghi, telecronista di Dazn e grande esperto di calcio sudamericano, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal.

Calciomercato Napoli Olivera (Getty Images)

Borghi ha analizzato le caratteristiche di Mathias Olivera che pare essere il prossimo acquisto azzurro per rinforzare la fascia sinistra.

“Che giocatore è Olivera? Si tratta di un laterale sinistro molto uruguaiano, che dà il meglio quando ha il suo binario sulla fascia. Non ha tanti gol e assist nel suo bagaglio, ma spinge tanto. Non è come Theo Hernandez, che è sempre stato a tutta fascia. Olivera ha sempre giocato in una squadra che non gli lasciava la fascia libera, quindi, al momento, non è un giocatore come Theo Hernandez e Gosens. Per caratteristiche, però, può diventarlo e con Spalletti può diventare un gran bel terzino”.