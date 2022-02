Nainggolan su Spalletti: “Ha una certa età ma sembra un ragazzino”

Nel corso della trasmissione Radio Goal in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Radja Nainggolan, centrocampista, che nel corso della sua carriera è stato allenato più volte da Luciano Spalletti.

A tal proposito, l’ex Roma ha analizzato il suo rapporto con il mister azzurro, rivelando come quello fu uno dei migliori periodi della sua carriera.

Nainggolan Spalletti

Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

“Spalletti capisce il calcio, propone calcio e quella con lui è stata la mia miglior stagione statisticamente. Stagione molto importante, ma per realizzazione feci 14 gol e personalmente fu il nuovo ruolo che mi diede, lui mi capì.

Feeling con i calciatori? Dice sempre la sua. Spalletti è una persona istintiva, si vede sempre il suo stato d’animo. Se ha qualcosa da dire lo dice, ma essendo troppo impulsivo può risultare matto. Ha già una certa età e talvolta sembra un ragazzino di vent’anni. Quando ho visto la partenza ho pensato che il Napoli potesse vincere lo scudetto, poi gli infortuni si sono messi di mezzo. Secondo me possono far molto bene. Anguissa non lo conoscevo e Spalletti l’ha reso uno dei migliori. Lobotka lo conosceva e lo voleva portare all’Inter, è un allenatore che ha occhio“.