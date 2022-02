Nainggolan su Spalletti: “Una grande persona, può vincere lo scudetto”

Radja Nainggolan, ex calciatore di Roma e Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal. Il centrocampista belga, nel corso della sua carriera, è stato più volte allenato dall’attuale tecnico azzurro Luciano Spalletti con cui ha avuto un ottimo rapporto. Il belga ha poi analizzato il momento azzurro.

Luciano Spalletti Napoli (Getty Images)

“Spalletti capisce il calcio, propone calcio e quella con lui è stata la mia miglior stagione statisticamente. Stagione molto importante, ma per realizzazione feci 14 gol e personalmente fu il nuovo ruolo che mi diede, lui mi capì.

Feeling con i calciatori? Dice sempre la sua. Spalletti è una persona istintiva, si vede sempre il suo stato d’animo. Se ha qualcosa da dire lo dice, ma essendo tropo impulsivo può risultare matto. Ha già una certa età e talvolta sembra un ragazzino di vent’anni. Quando ho visto la partenza ho pensato che il Napoli potesse vincere lo scudetto, poi gli infortuni si sono messi di mezzo. Secondo me possono far molto bene. Anguissa non lo conoscevo e Spalletti l’ha reso uno dei migliori. Lobotka lo conosceva e lo voleva portare all’Inter, è un allenatore che ha occhio.

Discorso scudetto si può riaprire? La squadra più forte è l’Inter, hanno praticamente due squadre, ma poi bisogna vedere. L’Inter può perdere lo scudetto da sola, dipende solo da loro.

Io al Napoli? Parlai con loro prima della Roma e a livello economico non era conveniente lasciare Cagliari per andare a Napoli. Sarò sempre grato a Spalletti come allenatore e persona, anche per problemi personali. Quando sono andato all’Inter ci sono andato con tante speranze: avevo rifiutato il Chelsea perché mi sentivo di Roma, l’unico che mi ha fatto cambiare idea è stato lui. Forse non ero pronto a quello step mentalmente: quando se ne andò Spalletti mi sentivo lontano dal progetto Inter.

Mertens? Parlo da giocatore, se fossi un suo compagno non vedo il motivo di non rinnovargli il contratto”.