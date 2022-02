Nainggolan svela: “Io al Napoli? Non accettai per un motivo”

Radja Nainggolan, ex centrocampista di Roma e Inter, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal.

Nainggolan ha rivelato, inoltre, che quando era un giocatore del Cagliari ci sono stati dei contatti con il Napoli per un suo trasferimento all’ombra del Vesuvio e ha svelato i motivi del suo mancato arrivo.

Radja Nainggolan Napoli

Di seguito un estratto del suo intervento:

“Io al Napoli? Parlai con loro prima della Roma e a livello economico non era conveniente lasciare Cagliari per andare a Napoli. Lasciare la Sardegna e andare a Napoli non sarebbe stato utile né per me né per la mia famiglia. Sarò sempre grato a Spalletti come allenatore e persona, anche per problemi personali. Quando sono andato all’Inter ci sono andato con tante speranze: avevo rifiutato il Chelsea perché mi sentivo di Roma, l’unico che mi ha fatto cambiare idea è stato lui. Forse non ero pronto a quello step mentalmente: quando se ne andò Spalletti mi sentivo lontano dal progetto Inter”.