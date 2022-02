Caso Insigne, la spiegazione al video condiviso da Borrelli

Nelle ultime ore ha fatto molto infuriare un videomessaggio di Lorenzo Insigne in cui augurava una “presta libertà” ad un ragazzo. Il video è stato pubblicato sui social dal consigliere Francesco Emilio Borrelli.

Il messaggio ha destato molto clamore perché sembrava fosse destinato ad un ragazzo che sta scontando una pena detentiva.

Insigne Napoli Video (Getty Images)

Secondo il Corriere del Mezzogiorno, però, non sarebbe così. Stando a quanto riportato dalla versione online del quotidiano i fatti sarebbero diversi.

Pare che il capitano azzurro abbia rivelato a persone a lui vicine che sarebbe stato avvicinato alla stazione di Afragola, mentre era in partenza per Roma, da un ragazzo che gli ha chiesto di fare un video. Insigne sostiene che gli è stato chiesto di augurare “presta libertà” ad un ragazzo positivo al Covid-19 e in isolamento a casa.