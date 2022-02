Reinildo, ex obiettivo del Napoli: “Giocare all’Atletico è un sogno”

A lungo nei radar dal Napoli, alla fine Reinildo Mandava si è accasato a Madrid, sponda Atletico.

Il terzino sinistro, ex Lille, è stato spesso accostato al Napoli per andare a rinforzare un reparto che sembrava incompleto.

Reinildo Mandava Atletico Madrid (Foto Imago)

La trattativa, però, non è andata a buon fine e il classe ’94 si è trasferito all’Atletico Madrid.

Le prime parole da giocatore dell’Atletico

Il terzino, in queste ore, ha rilasciato le sue prime parole da nuovo giocatore dei colchoneros.

Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Sono molto felice di essere qui all’Atletico, è un sogno che avevo fin da bambino. Questo è un momento speciale per me, arrivo per lavorare sodo e dare il mio aiuto alla squadra. Sono un lottatore, uno che dà sempre tutto in campo. Mi piace ripetere che io non gioco mai al 100%, ma al 120%. Mi sento onorato di essere allenato da uno di migliori tecnici del mondo come Simeone, lo ammiro davvero e sono contento di lavorare con lui. Non vedo l’ora di giocare e indossare questi colori davanti ai miei nuovi tifosi”.