Coppa d’Africa, finita Egitto-Camerun: la notizia su Anguissa

Il Napoli, nel mese di gennaio, ha dovuto sopperire alle assenze di Kalidou Koulibaly e Frank Anguissa, entrambi impegnati in Coppa d’Africa.

I due azzurri hanno raggiunto le fasi finali del torneo e la loro assenza proseguirà anche contro il Venezia.

Anguissa Camerun (Getty Images)

Coppa d’Africa: Anguissa eliminato

Mentre Koulibaly, con il suo Senegal, è approdato in finale, il percorso di Anguissa si è interrotto alle semifinali.

Da pochi minuti, è infatti terminato il match contro l’Egitto che ha visto il Camerun di Anguissa perdere ai rigori.

Nonostante l’uscita anticipata dalla competizione, ci sarà ancora da aspettare per il rientro in Italia del centrocampista azzurro. Il Camerun infatti dovrà scendere in campo per la finalina contro il Burkina Faso, eliminato dal Senegal di Koulibaly.