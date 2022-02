VIDEO | IL NAPOLI PRIMAVERA ANNIENTA LA SPAL: LE PAROLE DI FRUSTALUPI

Nicolò Frustalupi, tecnico della Primavera del Napoli, ha parlato ai nostri microfoni al termine di Napoli-Spal, terminata 4-2 in favore degli azzurrini.

I ragazzi di Frustalupi portano a casa tre punti fondamentali per il proseguo della stagione arrivati alla sedicesima giornata, gli azzurrini sognano sempre di più di arrivare ai playoff dopo la stagione scorsa passata in Primavera 2.

IL RISULTATO

Napoli-Spal 4-2 (15′ Cioffi, 42′ e 88′ Wilke Braams, 74′ e 77′ Ambrosino, 79′ Mercurio)

LE FORMAZIONI

NAPOLI (3-5-2): Idasiak; Mané, Barba, Costanzo; Marchisano, Vergara, Toccafondi, Spavone, Giannini; D’Agostino, Cioffi.

A disposizione: Turi, Rendina, Pontillo, De Luca, Di Dona, Gioielli, De Marco, Acampa, Marranzino, Mercurio, Ambrosino, Pesce. Allenatore: Frustalupi.

SPAL (4-3-3): Rigon; Saio, Nador, Csinger, Yabre; Forapani, Mihai, Sperti; Orfei, Moireau, Wilke Braams.

A disposizione: Pezzolato, Magri, Borsoi, Simonetta, Martini, Fiori, Valdesi, Puletto, Roda, Abdalla, Chillemi. Allenatore: Piccareta

