Vicesindaco Venezia: “Clima bellissimo al Penzo. Lo faremo contro il Napoli!”

Andrea Tomaello, vicesindaco di Venezia, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal, a proposito della prossima sfida della formazione lagunare contro il Napoli. Le sue parole sono state davvero toccanti e hanno sottolineato l’eterogeneità della popolazione veneziana: molti, infatti, sono i tifosi del Napoli nella laguna simpatizzanti anche dei Leoni Alati.



“Spalletti è stato a Venezia nel periodo di Zamparini, domenica può essere un’ottima occasione per ricordarlo. Per domenica l’obiettivo è giocarsela senza paura; quando giochi con le big è più facile avere la mente sgombra rispetto a quando giochi con le concorrenti per la salvezza“.



“Che clima ci sarà a Venezia? Speriamo di avere un clima molto caldo al Penzo. Spero che anche il clima metereologico sia buono, arrivare allo stadio è un’esperienza, è raggiungibile solo in barca o a piedi“.



“Che rapporto c’è tra Venezia e Napoli? Tra i tifosi ci saranno sicuramente anche dei veneziani di adozione che tifano Napoli e simpatizzano per il Venezia, il clima sarà davvero bello. Io sono stato al “Maradona” all’andata, tornare in Serie A è stato bellissimo, soprattutto ricominciando da uno stadio importante come quello. E ne ho approfittato per fare qualche giorno di vacanza nella bellissima città di Napoli“.

