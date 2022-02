Ventura: “Scudetto? Il Napoli ha il dovere di farlo!”

L’ex allenatore di Venezia e Napoli nonché ex ct della Nazionale Giampiero Ventura è intervenuto durante Radio Goal, trasmissione in onda su Kiss Kiss Napoli, a proposito della corsa scudetto.

Dopo la sosta per lo stage di Coverciano, la Serie A torna a giocare e, oltre alla propria sfida contro il Venezia nella laguna di domenica alle 15, il Napoli osserverà con molta attenzione anche la partita del sabato sera tra Inter e Milan.

Infatti, dopo questa giornata il Napoli accoglierà al Maradona proprio i nerazzurri, in un confronto che potrebbe cambiare ogni cosa.

“Nelle prossime due giornate potrebbe riaprirsi un discorso che fino a venti giorni fa poteva sembrare chiuso. L’Inter affronterà prima il Milan, in una partita non facile, mentre il Napoli se la vedrà col Venezia, poi si giocherà Napoli Inter al Maradona. Questo è uno scenario che potrebbe aprire le porte del paradiso per gli azzurri.

Con un intero girone di ritorno da giocare può essere tutto ancora possibile. Ricordiamo che l’Inter ha sofferto tanto col Venezia spuntandola solo al 90′. Il Napoli ha il dovere di crederci: se il Milan fermasse l’Inter, il Napoli si trova a -1 con lo scontro diretto da giocare in casa subito dopo. Chiaramente, se poi l’Inter vincesse entrambe, cambierebbe tutto“.

Titolari o sostituti?

Ventura si è anche soffermato sulla situazione di Osimhen e sulla gestione che Spalletti potrebbe fare nei prossimi mesi degli effettivi che ha in rosa, soprattutto con i rientri di Koulibaly e Anguissa, attualmente impegnati in Coppa D’Africa.

“Osimhen? A me pare senza dubbi al centro del progetto e con la sua qualità può dare davvero un grande aiuto al Napoli in chiave scudetto.

Discorso gerarchie? Credo che sia una grande fortuna poter contare su due giocatori in uno stesso ruolo che possono essere tranquillamente entrambi titolari. Questo aumenta la condizione mentale e le ultime partite non solo hanno portato risultati in termini di classifica ma hanno anche aumentato la consapevolezza dell’organico e la convizione dei calciatori di potersi giocare qualcosa di importante. Anche senza Koulibaly, la difesa del Napoli si è confermata la migliore del campionato, affidandosi a Juan Jesus e Rrahmani, che si sono dimostrati importanti anche in fase offensiva”.