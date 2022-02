Schwoch: “Corsa scudetto? Il Napoli ha un dovere, vi dico qual è”

A 1 Football Club, su 1 Station Radio, è intervenuto Stefan Schwoch, doppio ex di Napoli e Venezia. Ecco quanto evidenziato:

“Sono insidiose le partite dopo la sosta, ma il Napoli non può permettersi di perdere punti, ha già consumato i “bonus” contro Empoli e Spezia. Deve fare posta piena lì, senza sbagliare niente. Se il Napoli vince su Milan o Inter può guadagnare: è una tappa fondamentale per il proseguo del campionato“.

FOTO: Getty – Napoli



“Chi è uscito più rinforzato dal calciomercato invernale? La Juventus, senza dubbi. Ha preso un top come Vlahovic e poi Zakaria, anche se è passato in secondo piano. In sostanza, ha preso due calciatori in due reparti dove servivano rinforzi. Lazio e Milan non si sono mosse benissimo sul mercato, meglio stare fermi se devi scegliere a caso“.



“Il Napoli può sognare lo scudetto? Se il Milan fa il colpo contro l’Inter, accorcia sulla prima in classifica. Deve lottare fino alla fine. L’assenza più pesante per Spalletti? Anguissa e Osimhen, la difesa si è comportata bene anche senza Koulibaly“.