La Roma mette Zaniolo sul mercato: al Napoli converrebbe il suo acquisto?

Le porte del mercato si sono chiuse qualche giorno fa, eppure le occasioni non cessano ad arrivare. Nelle ultime ore Tiago Pinto, direttore sportivo della Roma, ha aperto incredibilmente un nuovo scenario interessante: la permanenza in giallorosso non sarebbe più scontata per Nicolò Zaniolo, il cui contratto scade in giugno 2024.

Non sono previsti nuovi incontri e tutto questo lascia pensare quindi ad un raffreddamento del rapporto tra società e calciatore. Milan e Juventus avrebbero già messo gli occhi sul talento massese. A questo punto, una domanda è lecita: al Napoli converrebbe un suo eventuale acquisto in estate?

Al Napoli converrebbe puntare su Zaniolo? Rischi e vantaggi

Come in ogni situazione, calcistica e non, ci sono dei rischi e dei vantaggi da valutare. Ovviamente, però, è un discorso che in chiave futuro può includere anche gli azzurri nella corsa al talento giallorosso: l’imminente partenza di capitan Insigne non può che essere uno dei motivi primari.

C’è da considerare in primis la situazione fisica che per Nicolò Zaniolo resta, dopo due crociati rotti, un tasto dolentissimo che l’ha tenuto lontano dai campi di gioco per ben 438 giorni negli ultimi tre anni. Non è da trascurare però che l’ex Inter in questa stagione le ha praticamente giocate tutte senza grandi problemi.

Non può passare inosservata però la crescita esponenziale che il ragazzo, sotto la guida di Josè Mourinho, sta avendo. Si tratta di un calciatore tra i più duttili del campionato, se non d’Europa: il suo ruolo naturale lo vede protagonista con gli immancabili strappi di fisicità sull’out di destra, ma col tempo ha dimostrato di saper fare benissimo la mezzala, il trequartista o addirittura, come in questa stagione la seconda punta. In stagione, tra campionato e Conference League, ha messo a segno 3 gol e realizzato 3 assist.

I costi, per un giocatore che ha ancora 22 anni, potrebbero essere neanche troppo elevati a causa del contratto non lunghissimo: il valore di Zaniolo secondo Transfermarkt si avvicina ai 35 milioni di euro, che di questi tempi non sarebbe così clamoroso. E allora, alla domanda: “Al Napoli converrebbe l’acquisto di Zaniolo?“. La risposta non può che essere un sì gridato a gran voce, chiaro e tondo.

