Iezzo a sorpresa: “Se Spalletti lo farà è giusto cedere un azzurro!”

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, ha parlato durante Radio Goal, programma di Radio Kiss Kiss Napoli, in merito alla gestione dei portieri. Da inizio stagione Spalletti ha preferito affidare i pali del Napoli alle mani di David Ospina in campionato e a quelle di Alex Meret in Europa League e in Coppa Italia.

Se anche questa possa sembrare una divisione chiara, nella realtà dei fatti non è stato così e ciò ha portato ad una inevitabile confusione. Inoltre, l’estremo difensore colombiano è in scadenza di contratto e questo porta un’ulteriore problema nella gestione.

“Questione portieri? Contro il Venezia credo giochi Meret, ma già dal match con l’Inter, e poi contro il Barcellona, Ospina potrebbe tornare titolare. Se Spalletti decide di puntare così fortemente su Ospina, credo che potrebbe essere giusto vendere Meret per dargli l’occasione di crescere altrove“.

Tutto dipenderà da Ospina, che è in scadenza e che credo andrà via. Se così non sarà, per la prossima stagione sarà necessario definire meglio le gerarchie dando la priorità a Meret. Questa confusione non va bene. Ospina ormai non ha più nulla da chiedere alla sua carriera e sarebbe giusto lasciar strada a Meret che è più giovane“.