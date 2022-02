Frustalupi: “Bilancio positivo per la prima parte di campionato”

Il Napoli Primavera ha battuto la Spal per 4-2 in casa. Dopo un primo tempo conclusosi in pareggio gli azzurrini hanno chiuso la gara grazie al subentrato Ambrosino, autore di una doppietta. A fine partita l’allenatore Nicolò Frustalupi ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla partita e al campionato dei suoi ragazzi.

“Il problema della continuità in partita? Bisogna trovarla. Era la prima volta che giocavamo delle partite ravvicinate, non ci era mai capitato. C’è stato un calo fisico e mentale, ma sono stati bravi a non concedere troppo alla Spal, anche se il secondo tempo non è iniziato bene”.

“Vergara? Antonio è andato bene, deve migliorare, può far sempre meglio. Deve fare sempre meglio, non deve sentire gli elogi che troppi gli fanno. Bisogna rimanere coi piedi per terra”.

“Ambrosino? Gliel’ho detto che deve migliorare la condizione. Non può giocare sempre venti minuti, deve giocarne novanta. Già a dicembre aveva avuto un calo, poi degli infortuni, non può partire titolare perché non ha più di mezz’ora nelle gambe. Ma quando è entrato ha fatto benissimo“.

“Ragazzi in prima squadra? Sicuramente quando ti alleni con la prima squadra impari tante cose. Se i ragazzi sono intelligenti possono crescere e imparare delle cose che qui non si vedono. Poi però devono calarsi di nuovo nel nostro ambito, e non è facile. Tutti i ragazzi che sono andati in prima squadra, come Saco, Vergara, Cioffi hanno imparato tanto e devono rimanere con i piedi per terra”.

“Toccafondi e De Luca? Toccafondi è già da un po’ che si allena con noi, è sicuramente avvantaggiato. Oggi ha giocati bene ed ha tenuto tanto, più di 60 minuti, sono molto contento della sua prestazione. Mi ha stupito. De Luca è arrivato da poco, adesso si deve integrare nel gruppo”.

“Bilancio stagionale? Siamo quasi a metà stagione, ci mancano due partite. Il primo bilancio è molto buono. Ricordiamoci che il nostro obiettivo è la permanenza in Primavera 1, veniamo dalla Primavera 2. Stiamo migliorando tanto, anche dal punto di vista del gioco secondo me. Bisogna migliorare la concentrazione, che è una qualità su cui i ragazzi devono lavorare, il calcio può cambiare tutto in 5 minuti. La classifica, comunque, lascia il tempo che trova. Lo sappiamo che è molto compatta, e un paio di sconfitte possono portarti in zona playout, mentre con un paio di vittorie sei in alta classifica. Fino a marzo non sapremo il nostro destino, dobbiamo guardare partita per partita”.