Anguissa-Napoli: arriva la notizia che fa felice i tifosi azzurri

André-Frank Zambo Anguissa ha stupito tutti in questi primi mesi a Napoli. Forza fisica, strappi straripanti, qualità in fase offensiva e difensiva. Tutto questo, insieme ai suoi proverbiali sette polmoni, hanno convinto il Napoli a puntare nuovamente su di lui, più forte di prima.



Stando a quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, infatti, il Napoli avrebbe deciso di riscattare il centrocampista camerunense dal Fulham, club inglese attualmente proprietario del cartellino.

Il ventiseienne, al momento impegnato in Coppa D’Africa, non ha messo a referto ancora né gol né assist, nelle sue quattordici presenze in campionato. Ciononostante ha fortemente contribuito ai successi azzurri con le prestazioni. E alla fine la sua solidità e la sua costanza hanno pagato.