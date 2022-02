VIDEO | Napoli, ultim’ora: la notizia su OSIMHEN!

Victor #Osimhen scalpita sempre di più per prendersi, da assoluto protagonista, la scena in casa #Napoli. I problemi al volto e la ri-positività al Covid-19 sembrano essere dei lontani ricordi, e il ritorno in campo tra Bologna e Salernitana sono un segnale di come Luciano Spalletti potrà contare anche sul suo numero 9 al rientro dalla sosta.

Quest’oggi – fa sapere Tuttosport – è prevista una nuova visita di controllo con il professor Gianpaolo Tartaro, il chirurgo che ha operato Osimhen.

“Il motivo? Lo sottoporrà alla visita di controllo, per poi ascoltarlo e capire come rendere più leggera la maschera che sarà messa a punto dall’Ortopedia Ruggiero. In tempi anche rapidi, così da permettergli di indossarla fin dal match di domenica, quando a Venezia tornerà in campo dal primo minuto”.

