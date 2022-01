VIDEO | Mercato Napoli – KOULIBALY, che bella notizia!

Nei prossimi mesi la trattativa per il rinnovo di Kalidou Koulibaly potrebbe monopolizzare l’attenzione in casa Napoli. Il suo contratto scadrà nel giugno 2023 e le discussioni potrebbero entrare nel vivo, ancor prima di arrivare a un solo anno dalla scadenza.

A fare il punto della situazione è Il Corriere dello Sport, spiegando le ultime novità sul futuro del difensore senegalese:

“Il club ha l’intenzione di intavolare e, anzi, rilanciare il discorso del rinnovo del suo contratto in scadenza il 30 giugno 2023 e dunque di consegnargli i gradi di capitano che Insigne lascerà a fine stagione. Lui, del resto, è già il Comandante per definizione di Spalletti, il totem dello spogliatoio e della squadra”.

Il discorso è condizionato – oltre alla questione economica e della fascia – al possibile terzo incomodo. In passato il calciatore è stato oggetto di diversi assalti da parte di altri club. “Un’estate fa – si legge – arrivarono le proposte del Psg e anche dello United, però non tali da far tremare i polsi; De Laurentiis ascoltò e poi declinò gentilmente, ritenendole non congrue e non adatte al valore del suo giocatore. Uomo che anni fa lo stesso United avrebbe voluto acquistare offrendo addirittura 104 milioni di euro, ma il presidente rispose picche: evidentemente è un totem anche per lui”.

