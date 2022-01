Venezia, c’è un nuovo rinforzo in attacco: possibile esordio contro il Napoli

Il campionato di Serie A è attualmente fermo. Al rientro dopo la sosta natalizia l’alto numero di contagi mise in serio pericolo lo svolgimento del campionato. Ad oggi, però, la situazione si è stabilizzata e le società stanno mettendo a segno gli ultimi colpi di mercato in vista del rientro.

La Serie A riprenderà infatti sabato 5 febbraio, dalla ventiquattresima giornata. Il Napoli, attualmente secondo in classifica a -4 dall’Inter (che ha una partita in meno) a pari punti con il Milan, farà visita al Venezia. Gara sicuramente insidiosa per gli azzurri, con gli uomini di Zanetti che daranno del filo da torcere.

Stando a quanto riportato da Sky Sport, inoltre, il Venezia ha chiuso un colpo di mercato in attacco. I lagunari infatti stanno per ufficializzare l’acquisto di Jean-Pierre Nsame, attaccante dello Young Boys. Secondo l’emittente satellitare l’attaccante sarebbe già in città e potrebbe esordire già contro il Napoli.